Adatg! Sang!

Venderdi, 9.3.2018, 13:20

Dapi l’avust 2016 lavura Corina Dietsch sco nettegiadra da lieus dal delict. Ella schubregia quai ch’ils pacs vulan vesair e savurar. Per il Battaporta ha ella inscenà in suicid en bognera. Nagut per persunas che na pon betg vertir da vesair sang.