ELP: «Lucky Man»

La chanzun Lucky Man da Emerson, Lake and Palmer è d'ina vart ina entschatta: Igl è ina da las emprimas chanzuns cun in solo sin in sintetisader da Moog ch'era quels onns in instrument fitg nov. Da l'autra vart descriva la chanzun la fin d'in um ch'ha tut, ch'ha raps onur e gloria e che mora d'ina balla en la guerra.