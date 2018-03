Elton John: «Candle In The Wind»

I dat anc oz persunas che survegnan larmas en ils egls, cura ch'ellas audan questa chanzun. E betg tant pervi da la chanzun sezza, mabain pervi da las circumstanzas da ses origin. Per la sepultura da sia buna amia princessa Diana aveva Elton John laschà scriver ses autur-partenari Bernie Taupin in text nov per questa chanzun.