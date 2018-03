Frankie goes to Hollywood: «The Power of Love»

Sonda, 16.9.2017, 10:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 16.9.2017, 10:30, RTR



El è l'emprim star da la musica da rock e pop che ha concedì publicamain ch'el è omosexual. E quai na saja betg stà ina buna idea, ha ditg Holly Johnson, il chantadur e mastermind da Frankie goes to Hollywood. Tut quai ch'el e sia band hajan publitgà saja tras quai adina stà sut l'ensaina da l'omosexualitad. Uschia era la ballada «The Power of Love», publitgada il 1984.