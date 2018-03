Heart: «Stairway to Heaven»

«La stgala enta parvis» – Stairway to Heaven – ina chanzun clav per Led Zeppelin, ina chanzun ch'è vegnida elegida pliras giadas da differentas instituziuns sco meglra chanzun en l'istorgia dal rock. Jimmy Page e Robert Plant han gì scret la chanzun l'entschatta dals onns 70. Avant paucs onns ha la gruppa Heart interpretà la chanzun a chaschun d'in concert da tribut per Led Zeppelin.