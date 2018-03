Herbert Grönemeyer: «Flugzeuge im Bauch»

El è senza discussiun il numer in tranter ils chantadurs da la Germania. Ses texts èn intelligents, mintgatant er forsa in zic intellectuals, ma en mintga cas tutgan els il gnerv da la vita. E musicalmain è Grönemeyer uschè u uschia in Germania in'atgna liga. «Flugzeuge im Bauch» è ina da las pli bellas chanzuns d'amur per tudestg.