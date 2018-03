John Lennon: «Imagine»

Dumengia, 5.11.2017, 10:30



L'imni anti guerra e pacifistic par excellence. Imaginescha in mund senza cunfins, senza religiuns, senza guerra e raschuns da mazzar in l'auter. John Lennon s'ha engaschà suenter sia gronda carriera sco cumponist e mastermind dals Beatles sco ambassadur per la pasch. E cun «Imagine» ha el er gist cumponì l'imni lasuenter.