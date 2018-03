Leo Sayer: «When I need you»

Tge han las chanzuns «When I need you» da Leo Sayer, «Famous Blue Raincoat» da Leonhard Cohen e «Little Jeannie» da Elton John communabel: Tuttas trais chanzuns han ina passascha che sa sumeglian dal dianter ferm. Mo independent: «When I need you» da Leo Sayer è daventada ina gronda chanzun d'amur per blers pèrs inamurads.