Marianne Faithfull & Ismaël Lo: «Without blame»

Dumengia, 29.10.2017, 10:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Dumengia, 29.10.2017, 10:30, RTR



Senza culpa – without blame – In titel scrit da Roger Waters da Pink Floyd e chantà da duas autras corifeas fitg differentas: Ismaël Lo, chantadur african cun ina mamma dal Niger ed in bab dal Senegal – mintgatant vegn el numnà il Bob Dylan african – ed ella: la Marianne Faithfull, ina chantadura cun ina lunga e dolurusa dependenza da drogas, e cun ina vusch incredibla.