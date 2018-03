Pink Floyd: «Wish You Were Here»

Jau vuless che ti fissas qua – in titel d'ina chanzun che dat l'impressiun dad esser ina chanzun per ina persuna amada che n'è betg qua. Quai constat mo per part. Roger Waters e David Gilmour han scrit la chanzun per Syd Barrett, fundatur, ghitarrist e chantadur da Pink Floyd ch'ha stuì bandunar la band pervi da problems psichics.