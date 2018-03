The Police: «Every Breath You Take»

Dumengia, 4.3.2018, 10:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Dumengia, 4.3.2018, 10:30, RTR



Nagin bombast, naginas posas da machos, plitost musica minimala, mo in bass, ina ghitarra ed ina battaria: quai era il New Wave da Police – ina resposta directa sin il punk ed il hardrock da quels onns. Cun quella furmla ha Sting e sia gruppa The Police creà in'entira retscha da bellas chanzuns sentimentalas.