Il dretg regal per Son Valentin

Mesemna, 14.2.2018, 11:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 14.2.2018, 11:15, RTR



Chattar il dretg regal per Son Valentin n'è betg uschè simpel. Cun blers regals san ins blessar ils sentiments dal partenari.

Il pli pauc bainvis èn ils regals da parfum e savun da far la duscha. Cun quests regals san ins blessar ils sentiments dal partenari. Era regals senza ideas n'èn betg ils megliers. Flurs e tschigulatta èn regals per l'ultim mument. Meglier èsi da far patratgs gia oravant per avair il di da Son Valentin, il perfet regal per il partenari.