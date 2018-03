Ir cun velo durant l'enviern

Gievgia, 2.11.2017, 11:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Gievgia, 2.11.2017, 11:15, RTR



Plirs puncts ston ins resguardar cura ch'ins vul duvrar il velo durant l'enviern.

Sco pli emprim: las chazzolas



Vid in velo s'auda davantsi e davos ina chazzola. Vitier èsi en Svizra ina obligaziun d'avair reflecturs sin las pedaleras. Sch'ins va sin vias principalas duessan ins era trair en ina vesta reflectanta.

Proteger il chau è d'avantatg



Tar temperaturas bassas èn las vias bleras giadas scheladas era schellas paran d'esser sitgas.

Franar l'enviern

Impurtant èn era ils frains. El cas chins po stuschar il velo durant ch'ins tegn ils frains, lura èsi temp da midar els. Las distanza da franar èn numnadamain durant l'enviern bler pli grondas che durant la stad.



Pneus cun pauca aria



Vinavant duessan ins mirar chils pneus dal velo nha betg si memia blera aria. Uschia ha il pneu dapli surfatscha sin via e sa glischna pli pauc. Il pneu sez duess ver in profil da circa in mez centimeter.



Adina metter sut tetg il velo



El cas ch'ins dovra mintga di il velo l'enviern, duessan ins adina mirar da metter el sut tetg. Il meglier en garascha e betg sulet avant chasa sut in tetg. Il fraid procura ch'ils pneus survegnan fessas.



Sch'il velo stat en garascha alura far uss il service



Sche vus n'avais insumma nagin gust dad ir cun velo l'enviern, alura èsi da recumandar da laschar far l'atun ni l'enviern il service da l'onn. Per l'ina han las stizuns da velo pli svelt in termin liber e per l'autra datti en questa stagiun savens precis pli favuraivels.



Ils e-bikes



Cura ch'ins va l'enviern cun l'e-bike alura èsi da recumandar da metter el segir en in lieu sitg. Laschar dadora igl e-bike tar temperaturas sut nulla grads n'è betg d'avantatg per la battaria. Ella sa svida pli svelt che normal. El cas che vus na duvrais betg l'e-bike durant l'enviern alura èsi da chargiar mintga dus mais la battaria perquai che quella na duess betg star plirs mais sin 0% dal accu.