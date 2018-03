Part 1: in di en l’enviern.

Quest onn èsi 80 onns ch’il suveran svizzer ha approvà il rumantsch sco quarta lingua naziunala. En Svizra discurran var 60'000 persunas rumantsch. Ils «Cuntrasts» vulan savair: Tgi èn quels Rumantschs? Tge fan els? E co vivan els?

Nus accumpagnain durant 4 stagiuns – mintgamai 4 Rumantschs durant in di. Quai è «4x4». Per l’emprima part – In di en l’enviern – essan nus stads tar: Dario Cantieni da Donat, Fatima Tschenett da Wangs, Samuel Bischof da Mustér ed Ottilia Godly da Brail.