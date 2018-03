Il maraton giubilar

Quest onn po il Maraton da skis engiadinais festivar ses giubileum da 50 onns.

E perquai accumpognan ils «Cuntrasts» ils passa 14’000 curriduras e curridurs e porscha resultats, impressiuns ed istorgias. A pled vegnan ils victurs da la cursa da giubileum. Ed a pled vegn tranter auter era Françoise Stahel (81) da Claustra, la suletta dunna ch’ha participà a tut ils maratons. En l’emissiun da «Cuntrasts» vai però era per il doping tar cursas popularas, per il boom da passlung en Svizra e co che quest sport ha sa midà ils davos 50 onns.