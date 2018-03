Tut en urden? – Tut en urden

Quantas giadas al di faschain nus urden? Cun palpiri, smieulas, termagls u cun la frisura? «Cuntrasts» fa urden da surengiu.

Ma tge è propi urden? Quai avain nus dumandà duas persunas ch’han da rumir di per di: in pur cun fatschenta da nettegiar ed ina mamma ch’è il medem mument magistra. Persunas ch’han percunter in problem cun far urden èn ils uschenumnads «messies». Radund 2% da la populaziun svizra patescha da quest sindrom e dovra agid, per exempel d'in coach da messies sco Helene Karrer-Davaz.

Per mantegnair l’urden en citad ha Cuira montà cameras en il spazi public. Tge dastga la polizia però far cun quels maletgs? E quantas cameras ha ella montà a Cuira? Ma la citad da Cuira ha era ina lescha da polizia severa, che regla en detagl las multas per disturbis da l’urden public. Tge è atgnamain permess e scumandà tenor l’urden public? «Cuntrasts» ha fatg il test.