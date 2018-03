Tgi che va per fieu...

Sonda, 17.2.2018



En Engiadina datti l'expressiun «Chi chi va per fö perda seis lö». In'auditura da Puntraschigna s'interessa per questa ditga zunt populara per rir ora quella persuna che turna enavos a la maisa e vesa sia plazza occupada. Il fieu era essenzial per noss perdavants, la cuschina sa numna anc oz chadafö en ladin. Avant ch'ils zulprins existivan aveva mintga chasada in crap da fieu (silex), in battafieu e la zundra en chasa. Las glischs da saiv stuevan vegnir envidadas adina puspè e probablamain na gieva nagin gugent a prender fieu e ristgava uschia da perder ses lieu.