30 onns «Reitschule»

Mesemna, 25.10.2017, 8:40 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 25.10.2017, 8:40, RTR



Dapi la fin dal 1987 è la «Reitschule» in dals impurtants, sche betg il pli impurtant lieu da sentupada e cultura per la giuventetgna da Berna. In'istorgia d'occupaziun, da success ma er da protests, drogas e caots.

Ils 24 d'october 1987 han giuvenils propi occupà la halla da chavaltgar per l'emprima giada. Motiv: I mancava in lieu u local da sentupada. La polizia ha lura però rumì la halla.

Suenter è sa furmà in moviment da protest cun la finala 10'000 persunas. Latiers han var 400 punks disturbà la vendita da la saira a Berna – er sco acziun da protest. Vers la fin da l'onn 1987 ha la citad lura capitulà ed avert uffizialmain la «Reitschule» sco local da giuventetgna e cultura.

Drogas e caots adina puspè in problem

Da princip è la «Reitschule» in success. Caots ed er la scena da drogas chattan però adina puspè in suttetg en ed enturn la halla da chavaltgar. In problem ch'è conscient tant ad aderents sco adversaris. Ina schliaziun che cuntenta n'han ins però anc betg chattà.

La «Reitschule» è lura er gia stada tschintg giadas tema d'ina votaziun a Berna. Bainbaud suonda la sisavla davart in credit per ina sanaziun. Fin uss han ils Bernais però adina decidì en favur dal local da sentupada e cultura.