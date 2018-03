5G

La rait mobila da 5G duai gia vegnir quest onn, e betg pir il 2020 sco previs. Ina rait fin 100 giadas uschè sperta sco la rait da 4G.

La rait 5G pudess tut tenor schizunt servir sco alternativa per la fibra da vaider. Dentant i dat er vuschs criticas. Medis averteschan da privels per la sanadad. I pudess esser che 5G promova cancer da la pel.

Per chattar or quai stuess'ins dentant far studis pli lungs e quai na saja betg pussaivel, uschia l'Uffizi federal per l'ambient. Sper quai hajan ins en Svizra gia regulaziuns fitg strictas.