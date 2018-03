Attentat da Luxor

Ils 17 da november 1997 – avant 20 onns – han sis islamists mazzà 62 persunas tar in'attatga en il tempel da «Hatschepsut» tar Luxor.

Il di da l'attatga eran er gruppas cun turists svizzers a Luxor per visitar il tempel Hatschepsut. Ils islamists èn vegnids avantmezdi ed han sajettà cun buis ed er mazzà cun cuntès en tut 62 persunas. 36 da quellas eran Svizras e Svizzers. Responsabel per ils mazzaments è la gruppa islamistica «Gamma al-Islamyia» stada. Quell'organisaziun cumbatta per ina republica islama en l'Egipta. Ella ha cunzunt vulì donnegiar la regenza da Mubarak cun attatgar il turissem sco ferma forza economica.

Entschatta dal terror islamistic envers il vest

L'attentat da Luxor vala sco punct da partenza d'ina seria dad attatgas islamisticas en pajais dal vest. Luxor è stà l'emprim grond act da terror, nua che persunas èn daventadas unfrendas ch'eran casualmain en quest lieu. Suenter èn suandadas diversas autras attatgas. En special en pajais da l'Africa dal Nord. Pli tard lu era en l'Europa, America u er Asia.