Campiunadi mundial da ballape 1958 – l'ultima giada senza l'Italia

Mardi, 14.11.2017



Questa giada ha la squadra Azzurra pers cunter la Svezia, en la qualificaziun avant 60 onns encunter l'Irlanda dal Nord. Raschun ch'igl è vegnì uschè lunsch l'entschatta dal 1958 è la tschajera a Londra.

L'Italia avess duvrà be pli in punct per sa qualifitgar definitivamain per il campiunadi mundial en Svezia il 1958. Quel hai era dà (2:2), ma il gieu n'ha betg quintà per la qualificaziun.

La raschun: L'arbiter ch'avess gì da tschivlar il gieu è rivà be fin a Londra. Il sgol da là enfin Belfast è vegnì stritgà pervi da tschajera. L'arbiter da reserva è vegnì clamà memia tard, uschia che er el n'è betg rivà ad uras per il gieu.

In gieu amicabel e lura la terrada

La finala ha lura in arbiter da l'Irlanda dal Nord tschivlà il gieu dal december 1958 a Belfast. Ma la Fifa ha declerà il gieu per motivs da fairness tar in gieu amicabel. Uschia n'ha il punct betg quintà per la qualificaziun.

Il gieu decisiv è vegnì spustà sin il schaner 1958. Quel è lura ì en favur da l'Irlanda dal Nord cun 2:1. Uschia è la naziunala taliana ida a chasa enstagl al campiunadi mundial en Svezia.