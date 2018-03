Cun plumpas e tibas

Gievgia, 8.2.2018, 8:40 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Gievgia, 8.2.2018, 8:40, RTR



Dario Cologna dastga purtar la bandiera a l'avertura dals gieus olimpics a Pyeongchang. Ed el survegn er sustegn da ses club da fans enturn Not Carl.

Not Carl è viagià cun sia tiba (Alphorn) en la Corea dal Sid per sustegnair Dario Cologna, per che quel gudognia puspè ina u l'autra medaglia. Not Carl na va betg per l'emprima giada en viadi cun sia tiba. Gia avant 8 onns a Vancouver ed avant 4 onns a Sotschi ha el encuraschà Dario Cologna davent da l'ur da las loipas.