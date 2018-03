Dolores O'Riordan n‘è betg pli

Mardi, 16.1.2018, 8:40 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mardi, 16.1.2018, 8:40, RTR



L'onn 2007 ha Dolores O'Ridoran dà in concert a Turitg a chaschun da sia turnea da solo. Quai è stà durant la pausa da prest 6 onns da sia band «The Cranberries». L'onn 2009 è la band da l'Irlanda puspè sa reunida.

Dolores O'Ridoran ha scrit e cumponì bleras chanzuns per sia band, tranter autras era «Zombie» dal album «No Need To Argue» (1994) che è stà il pli grond success da la band «The Cranberries».