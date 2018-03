Gieus olimpics 2018: Il «Olympic song»

«Let Everyone Shine» – il titel da la chanzun olimpica da quest onn. Ella vegn chantada da Insooni, ina chantadura da la Corea dal Sid. Là è ella in superstar e vala sco «diva dal R&B». La chanzun descriva il spiert olimpic. Tuts vegnan ensemen en il lieu, là nua ch'i viva il fieu olimpic.

La chanzun dad Insooni è quasi il successur da la chanzun «Hand in Hand» da Koreana. Quai era la chanzun uffiziala dals gieus d'enviern dal 1988 a Seoul, era en la Corea dal Sid. Ella è enconuschenta sin tut il mund.

Autras chanzuns olimpicas enconuschentas èn «Barcelona» da Freddy Mercury e Montserrat Caballè, «One Moment in Time» da Whitney Houston ni «Power of the Dream» da Celine Dion.