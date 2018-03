Hula-hoop – il rintg ha 60 onns

Ils 13 da schaner 1958 ha la firma da termagls americana Wham-O Corp. preschentà il tschertgel da plastic ch'è daventà moda sin l'entir mund.

Il 1958 ha la firma Wham-O Corp. vendì var 20 fin 25 milliuns rintgs da hula-hoop entaifer be in mez onn en ils Stadis Unids. In success commerzial per la firma che ha pli tard era gì in bun nas cun il frisbee. Durant onns è il tschertgel da hula-hoop stà il giugaret preferì da pitschen e grond. Oz è el ord moda. En centers e curs da fitness vegn il hula-hoop però anc duvrà per trenar la musculatura e la coordinaziun.