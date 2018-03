La drona

Novas dronas duessi dar per l'armada svizra. Actualmain vegnan fatg tests cun models en l'Israel. Ma tge è insumma ina drona?

La drona è in aviun senza persunal – damai in aviun che sgola senza pilot. Ella vegn navigada cun in computer u per telecumond da la terra. Il term «drona» vegn duvrà per aviuns senza persunal da militar, ma er per quels che vegnan utilisads per il commerzi.