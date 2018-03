«La vargugna dad Istanbul» – ina memoria

Dudesch onns èn passads dapi che la squadra naziunala svizra da ballape ha giugà il gieu da «barrage» cunter la Tirchia per sa qualifitgar per il champiunadi mundial. Nus ans regurdain dals 16 da november 2005.

L'onn 2005 mancava a la squadra naziunala svirza be anc la victoria en il gieu da «barrage» cunter la Tirchia per sa qualifitgar per il champiunadi mundial da ballape dal 2006 en Germania. La victoria dal 4:2 en il stadion ad Istanbul tutga tar ils pli stgirs chapitels dal ballape Svizzer: «La vargugna dad Istanbul».