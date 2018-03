Laika – avant 60 onns l'emprima creatira en il spazi

Ils 3 da november 1957 è la chogna Laika sgulada cun la missiun Sputnik-2 en l'orbit. La cosmonauta Laika ha fullà via per ils sgols d'umans en l'univers.

La chogna Laika, ina maschaida tranter in husky ed in terrier, era in chaun da las vias a Moscau cura ch'ella è vegnida pigliada per daventar cosmonauta. Suenter blers tests han ils Russ tramess ella a bord d'ina racheta en l'univers per perscrutar l'influenza da l'agravitaziun sin in organissem. Laika n'ha betg survivì l'experiment. Ella ha stuì laschar la vita tschintg fin set uras suenter la partenza. Laika è morta dal stress e da la chalur da var 40 grads en la capsla.

Ses sgol è stà ina sensaziun en la concurrenza da la perscrutaziun dal spazi tranter l'Uniun sovietica ed ils Stadis Unids da l'America.