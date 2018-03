Louvre Abu Dhabi

Ad Abu Dhabi ha avert l'emprim museum «universal» dal mund arab sias portas. Il cumplex è bain pli pitschen che l'original a Paris, ma betg main imposant.

Il Louvre original a Paris è otg giadas pli grond ch'il «frar pitschen» ad Abu Dhabi. Tuttina porscha quel ina surfatscha da 8'600 meters quadrat per exponer – dapli ch'ils blers plazs da ballape.

Pompus, grond, internaziunal

Il museum consista or da 55 bajetgs singuls che vegnan cuverts d'ina gronda cupla cun in diameter da 180 meters ed ina paisa da 7'500 tonnas. Custà ha tut radund quatter milliardas francs. Ina mesa milliarda be gia il permiss per il num Louvre. Planisar e bajegiar ha cuzzà 10 onns.

Da vesair en il nov museum èn ovras d'art da l'entir mund. Tranter ellas er dissegns da Leonardo Da Vinci e Vincent Van Gogh.

Schurnalists arrestai

L'avertura dal Louvre ad Abu Dhabi ha però er in zic ina connotaziun negativa. Dus schurnalists da la televisiun da la Svizra franzosa RTS èn vegnids arrestads durant ch'els han filmà. Quai malgrà ch'els avevan il permiss. La polizia ha interrogà els 50 uras. Suenter han els pudì turnar en Svizra, quai però senza computer, camera e film.