Michael Bernd Schmidt alias «Smudo»

In dals piuniers dal rap tudestg festivescha ses 50avel. Ses pli gronds success ha el gì cun la band «Die Fantastischen Vier».

Smudo po guardar enavos sin ina lunga carriera che gira anc adina. El n'è però betg adina stà il «cool» rappunz. Sco giuven haja el propi stuì ir sutor, el saja stà «total betg cool». Schizunt en il club da judo nua ch'el è i per sa defender in pau, haja dà be fridas.

Entschatta be en dus

Cumenzà la carriera musicala ha el l'onn 1986 cura ch'el ha fundà ensemen cun Andreas Rieke la gruppa da hip hop «Terminal Team». Pir trais onns pli tard, il 1989, èn lura Michael Beck e Thomas Dürr vegnì vidlonder.

Ses surnum «Smudo» deriva dal reminent da quai ch'el levava adina pir l'ultim mument. Perquai vegniva el lura in pau maltarschinà (dal pled tudestg «Schmuddel») a scola.

La musica è be ina da bleras facettas

«Smudo» è bab da trais figlias. El va gugent cun autos da cursa e dapi il 2006 ha el er la licenza da sgol acrobatic. Dasper è el dapi il 2003 commember da la show da quiz tar SWR «Sag die Wahrheit» e dapi il 2014 commember da la giuria da «The Voice of Germany».

Er ha Michael Bernd Schmidt già dà a bleras figuras da films animads sia vusch. Tranter auter ad in dals pinguins en il film da «Madagascar» u al Grautvornix en «Asterix ed ils Vikings».