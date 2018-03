Mujinga Kambundji

Sonda, 3.3.2018, 8:40 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 3.3.2018, 8:40, RTR



La sprintra bernaisa ha gudagnà la medaglia da bronz al campiunadi mundial en halla a Birmingham.

Mujinga Kambundji è la pli svelta dunna svizra sin las distanzas curtas. Sur ils 60 meters sco era sur ils 100 meters porta ella il record svizzer. Adina n'èsi dentant betg stà simpel per la figlia d'ina Svizra ed in Congolais dad esser la pli svelta. Uschia haja la concurrenza mancà ed ella ha stuì midar en in camp da trenament en la Germania.

Il success da Kamnudij è extraordinari. Anc mai ha ina sprintra svizra gudagnà ina medaglia sin livel mundial. Insumma n'è la Svizra betg pupragnada cun medaglias en disciplinas da l'atletica leva.