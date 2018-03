Paul Manafort

L'anteriur manager dal cumbat electoral da Donald Trump è vegnì arrestà dal FBI.

Tenor las actas d'accusaziun pervi da daners nairs e fatschentas dubiusas e betg pervi da probabels contacts cun la regenza russa durant il cumbat electoral da Donald Trump. L'arrestaziun è però succedida en connex cun las investigaziuns che duain mussar sch'i ha dà contacts cun la Russia en il cumbat electoral.

Ils contacts vers l'ost

Paul Manafort sez ha sco giurist e lobist contacts sin l'entir mund, ma cunzunt er en l'ost. P. ex. ha el lavurà blers onns per politichers pro-russ en la Ucraina u er per l'anteriur president Wiktor Janukowitsch ch'è vegnì mess giu l'onn 2014. Quel aveva buns contacts tar il president russ Wladimir Putin.

Quests contacts ha Paul Manafort er purtà en il team dal cumbat electoral da Donald Trump. E sco anteriur schef dal cumbat electoral sa el probablamain er sche e tgi che ha gì tge contacts durant il cumbat.

La dumonda è uss be, ha Paul Manafort insatge da dir e tge? Er sch'el n'è uss betg accusà en connex cun contacts en Russia, crescha il squitsch da dir er là la verdad. Tenor il commentari dal Tages Anzeiger è Paul Manafort l'um che sa memia bler.