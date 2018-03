RTVG – lescha da radio e televisiun

Igl è stà in vair crimi da votaziun il 2015. 50,08% da la populaziun svizra ha detg «gea» a la nova lescha da radio e televisiun. Mo 3'700 vuschs han decidì.

La gronda midada è che tuts ston pajar taxas per radio e televisiun, e betg sco fin ussa mo quels che possedan in radio e/u ina televisiun. Las singulas chasadas pajan uss pli pauc taxas, enstagl da passa 450 francs mo pli 400 francs. Ils critichers manegian dentant, che quai na saja betg fair da far pajar tuts.