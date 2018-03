Service public

Tuts discurran dal «service public», ma betg tuts manegian il medem. Il stadi procura per in servetsch public, tar il tren, tar l'electricitad, tar il telefon, tar la posta ed era tar il radio e la televisiun.

La SRG SSR surpiglia da far emissiuns ch'adempleschan pretensiuns ch'ils privats na vulan betg u na pon betg far. Critichers din, che la SRG avessi da far mo emissiuns da politica, cultura, furmaziun, scienza e temas per las regiuns. Sport, divertiment, films e serias na tutgian betg tar il service public.