Silvano Beltrametti

Venderdi, 26.1.2018, 8:40 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Venderdi, 26.1.2018, 8:40, RTR



Avant 20 onns era el la speranza en il team naziunal da skis. Surtut en las disciplinas sveltas èra el fitg ferm. Cun 17 onns aveva el fatg ina segunda plazza en il campiunadi mundial dals juniors. Dal 2001, en sia segunda carriera sco profi è lura capità in accident gravant.

Oz stat el a Lai e maina in hotel, ensemen cun sia dunna. Dapi lonn 2005 porta la pista da la cuppa mundiala a Lai ses num. E quai n'è betg tut: Las lingias blauas che mussan als skiunz la via, datti be pervi dad el. Suenter ses accident ha la FIS introducì ellas, per meglra segirtad.