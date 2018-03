Slopestyle

Cun dumagnar in percurs d'obstachels e sigls, emprovan skiunzas e snowboardists da persvader la giuria. Quella valitescha lura il stil, la difficultad e la creativitad dal percurs che l'atleta u l'atlet ha mussà. En tut èsi pussaivel da recaltgar 100 puncts en la disciplina slopestyle.

Ir tras in percurs cun uschè bler stil e qualitad sco pussaivel, quai è la finamira tar il slopestyle. La disciplina ch'i dat per aissa sco era per skis, è dapi ils gieus olimpics da Sotchi olimpica. Medaglias svizras n'hai enfin uss anc dà naginas.

Gronda speranza en il slopestyle cun ski è Andri Ragettli, il giuven da Flem. El è turnà a chasa avant curt cun ina medaglia en il slopestyle dals X-Games ad Aspen.