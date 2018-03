Zero Waste

Mesemna, 28.2.2018, 8:40 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 28.2.2018, 8:40, RTR



Evitar rument è la finamira dal moviment mundial Zero Waste.

Zero Waste, null rument, quell'idea è naschida ils onns 1990 en l'industria cun l'intent da sviluppar products durabels e reciclabels. Dentant è Zero Waste daventà in moviment mundial che propaghescha uschè pauc rument sco mo pussaivel.

Ils tschintg principis da Zero Waste èn refusar, reducir, reutilisar, reciclar e cumpostar.