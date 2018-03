Chanson française meets rumantsch

Dumengia, 4.2.2018, 12:45 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Dumengia, 4.2.2018, 12:45, RTR



François Vé e ses project Helvetica.

François Vé è chantautur romand e plain bunder per ils auters. Per ses nov project Helvetica na cumpona el betg sulet en divers dialects dal tudestg svizzer e talian, mabain er en ils idioms rumantschs. Per inscuntrar la glieud che discurra questas linguas e varietads, fa el ina turnea cun ses velo tras l'entira Svizra.