Ils brocants da Berna

Dumengia, 11.2.2018, 12:45 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Dumengia, 11.2.2018, 12:45, RTR



Ina branscha da tradiziun sa mida.

Lampadaris da cristal, sutgas dal stil Biedermeier bernais ed animals empagliads: En la citad veglia da Berna – oravant tut en la part sut – sa chattan bleras butias cun antiquitads e brocants: in pitschen paradis per tut quels che ramassan rauba veglia! Ma per ils vendiders è il temp da la «generaziun Ikea» ina gronda sfida. Els tschertgan novas vias per surviver....