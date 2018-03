Las fradaglias: tema da l'emna en la Bassa

Dumengia, 4.3.2018, 12:45 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Dumengia, 4.3.2018, 12:45, RTR



In'emna cun temperaturas fitg bassas ha dà da discurrer en Svizra ed en Europa. En la Bassa è quai perfin stà il tema numer in.

Uschia han las gasettas publitgà tips per smalltalk davart las fradaglias u dumandà ina Russa per tips per cumportar meglier las fradaglias. Ed auters sajan s'occupads cun l'influenza sin ils animals. Ins pansess che quels da la Bassa na sajan betg disads envierns dirs.