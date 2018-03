In «Impuls» per cumenzar il di.

«Impuls» è in curt text litterar quotidian. Istorgias vairas u bain inventadas. Texts leghers, poetics, trists, experimentals, meditativs, critics e savens cun ina pointa persunala. «Impuls» èn scrits e legids dad auturas ed auturs rumantschs e mintgatant è il «Impuls» era in text translatà d’autras linguas.

Ils «Impuls» dal Radio Rumantsch èn cult! Ils 29 d'october 1993 a las 6:30 è l'emprim «Impuls» ì sur l'emettur dal Radio Rumantsch en l'emissiun da la damaun, numnada «BunaLuna». Scrit quest «Impuls» ha Lisa Schmidt-Candinas, ed ella ha tematisà il cumenzar insatge nov ed il starment da far quai. Il prim da schaner 2017 è il 7'128avel «Impuls» ì sur l'emettur. Var 130 auturas ed auturs han contribuì a tut quests «Impuls». Blers dad els han fatg lur emprim pass litterar cun scriver «Impuls» e varsaquants da lur «Impuls» èn vegnids publitgads en gasettas, revistas u ediziuns.

Ils «Impuls» èn stads definids sco in patratg per cumenzar il di da las audituras e dals auditurs dal Radio Rumantsch; èn però adina er stads promoziun da litteratura e lectura rumantscha e surtut intimaziun per giuvens e giuvnas da cumenzar a scriver e publitgar.

Dapi il 2016 è Flurina Badel redactura da l’emissiun.