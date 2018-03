Amy Winehouse: «Rehab»

Amy Winehouse è enconuschenta per ina vusch da soul ed R&B. La giuvna englaisa ha gì plirs hits. Per sias chanzuns «Stronger Than Me» e «Love Is A Losing Game» ha ella era survegnì in Grammy.

Plirs onns avant sia mort ha ella gì problems cun alcohol e drogas. Mai è ella vegnida davent da questas drogas ed avant set onns è ella lura morta vid ina tissientada d'alcohol.

Suenter sia mort ha la famiglia fundà la «Amy Winehouse Foundation». La finamira da quella è d'infurmar la giuventetgna davart dal privel d'alcohol e da droga e da gidar persunas pertutgadas da schliar lur problems.