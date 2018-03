Barry White: «My First My Last My Everything»

El ha ina da las vuschs las pli caracteristicas: Barry White, il chantadur da soul, naschì il 1944 e mort il 2003. Ed el ha cumponì in pèr sempeverds.

Durant ses temp da giuventetgna a Los Angeles è el pero sin in'autra via. El engola autos, rumpa en e fa baruffa cun ses contrahents. Il 1960 sa tschenta el en praschun, e là sa decid'el da cumenzar ina nova vita.

El lavura sco producent e musicist, ils emprims onns senza success. Il 1973 chatta el però la storta, e sias chanzuns vegnan tadladas ed arrivan er en las paradas da hits. Ses pli grond hit è «My First My Last My Everything» dal 1974. In toc che mussa las qualitads da Barry White sco cumponist e sco chantadur. Ina chanzun da soul ed r'n'b cun in ritmus da disco, e surtut cun sia vusch bassa e marcanta, ina vusch che fa luentar ils cors.

Cun questas ingredienzas ha el cumponì e chantà anc bleras chanzuns, ed ha vendì sur 100 milliuns discs durant sia carriera.