Belinda Carlisle: «Heaven Is A Place On Earth»

Belinda Carlisle ha cumenzà sia carriera tar bands da punk e new wave a Los Angeles. Success ha ella lura gì pli tard sco chantadura da pop e new wave. Suenter che sias bands «The Germs» e «The Go-Go's» sa separan, cumenza Belinda Carlisle ina carriera da solista e bainspert è ella enconuschenta.

Sia chanzun clav è da chattar sin ses segund disc dal 1987. Cun «Heaven Is A Place On Earth» arriva ella sin plazza 1 da la parada en ils Stadis Unids, pero er en Svizra, en Svezia ed en Gronda Bretagna. En il «Ocean Way Studio» a Los Angeles vegn ella accumpagnada da musicists da vaglia sco Dan Huff a la ghitarra, Thomas Dolby al keyboard e Kenny Aronoff a la batteria. Las segundas vuschs chantan ils cumponists Rick Nowels ed Ellen Shipley, e schizunt Michelle Phillips da la band legendara dals onns 60 «The Mamas and the Papas». Il meglier è però la vusch marcanta e plain forza da Belinda Carlisle.