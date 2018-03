Bo Katzman Gang : «Working on the galley»

Bo Katzman è da return cun sia band «Cat Pack», quai suenter ch'el ha fatg onns ed onns blers concerts cun ses chor da gospel. Cumenzà ha sia carriera sco musicist da pop e rock. Cun la Bo Katzman Gang.

Tut quels e quellas che han surpassa ils 50 salgordan: ina da las pli coolas band svizras dal temp dal new wave da la fin dals onns 70 era la Bo Katzman Gang. In per giuvens da Basilea che vulevan far buna musica. E quai als è reuschì, per exempel cun «Im in love with my typewriter», «Whos that woman», e «Cuba rum», lur hits ch'en daventads semperverds. Il pli grond success commercial ha gì «Working on the galley», che raquinta da la vita sin in bastiment da pirats, da sias painas, said, fom, moskitos e viadis sur mar che na finischan mai. in toc en il stil unic da Bo Katzman e sia Gang, in toc teatralic ed in pau extravagant che mussa sias qualitads en in videoclip tipic per ils onns 80. Il disc cun quel toc, l'album «Katz People» è riva fin sin plazza 11 da la parada svizra.