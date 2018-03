Caparezza: «Ti fa stare bene»

Mesemna, 8.11.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 8.11.2017, 9:30, RTR



Il rapper talian Caparezza è enconuschents per sias chanzuns che tractan temas serius a moda e maniera divertenta. La chanzun «Ti fa stare bene» ha el scrit durant ina crisa persunala per far curaschi a sasez ed ad auters en ina situaziun sumeglianta. El manegia ch'i giaja meglier cun mintgin, sch'ins guardia puspè pli fitg sco in uffant sin il mund e ses problems.