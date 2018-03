Elton John: «Your Song»

I dat collavuraziuns che han grond success. Per exempel quella da Robbie Williams e ses co-autur Guy Chambers. Els han cumponì in hit suenter l'auter. Anc dapli success ha in auter team: Elton John e Bernie Taupin. Els han collavurà tar 30 albums ed han vendì passa 200 milliuns discs. Lur emprim hit han els cumponì il 1970. Il giuven Reginald Kenneth Dwight, alias Elton John, era quella giada en cuschina e sper el Bernie Taupin. Ed els dus han cumponì là ina da las pli impurtantas chanzuns che ha marcà il cumenzament d'ina collavuraziun plain success – e ch'è stada l'emprim hit dad Elton John.



El aveva tschertga via inserat in co-autur, in che sa scriver buns texts, e Bernie Taupin ch'aveva be 17 onns è s'annunzià. Sin in toc palpiri ha el scrit in pèr lingias detg naìvas: «Quai che jau poss regalar èn be mias chanzuns, e questa è per tai». Elton John va al clavazin e creescha ina melodia e suenter 20 minutas è tut pront. Questa chanzun è daventada l'emprim grond hit per Elton John e blers auters success èn seguids. Dapi quella giada èn els il team da cumponist ed autur cun il pli grond success e cun hits sco «Candle in the wind», «Daniel», «I'm still standing» ubain «Nikita».