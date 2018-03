Herbert Grönemeyer: «Mensch»

Mesemna, 15.11.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 15.11.2017, 9:30, RTR



La vusch da Herbert Grönemeyer enconuschan ins gia suenter paucs tuns. Ses album da debut ha Grönemeyer gia publitgà il 1979. Per quel ha el dentant sulet gudagnà la citrona d'aur. In premi per il pli trid album-cover da l'onn. Pir cun ses tschintgavel album «4630 Bochum» ha el gì success. Varga 20 onns pli tard ha el lura dumagnà per l'emprima giada sin plaz in da las paradas da hits. Quai cun ses hit «Mensch». Ina chanzun cun la quala Grönemeyer è suenter in fitg grev temp puspè turnà enavos en la vita da mintgadi ed en il mund da la musica.