Jim Croce: «Time in a bottle»

Ina da las pli bellas balladas dal chantautur Jim Croce è daventada in grond semperverd, ella ha in'istorgia allegraivla ed però er zunt trista. Cumenzà ha tut il 1970. Jim Croce vegn a savair che sia dunna Ingrid è en speranza. El scriva ina chanzun per ses figl Adrian, che daventa pli tard er in chantautur enconuschent cun il num A.J. Croce.

La chanzun da ses bap, «Time in a bottle», fina e melancolica e be cun ghitarra acustica, cumpara il 1972 sin l'emprim disc da Jim Croce «You Don't Mess Around with Jim». Il settember dal 1973 capita però ina tragedia: Croce mora en in accident d'eroplan durant ina da sias turneas, sin in viadi da be 70 miglias d'ina citad a la proxima. Sia chanzun, che descriva l'esser passager dals umans ed il giavisch d'avair dapli temp en la vita, quella cumpara lura er sco single e daventa spert in hit nr.1 en il Stadis Unids ed en Canada.