Kelly Clarkson: «Piece by piece»

Mesemna, 22.11.2017, 9:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 22.11.2017, 9:30, RTR



Vegnida enconuschenta è Kelly Clarkson entras la show da casting «American Idol». Ella ha numnadamain gudagnà l'emprima stafla. Anc nagin è daventà uschè enconuschents entras ina show da casting sco Kelly Clarkson. Ella ha dentant gì da cumbatter per ch'ella vegnia prendida seriusa sco autura e chantatura. Uschia che ses hit dal 2004 «Because of you» è stà ina surpraisa per ils producents. Cun «Piece by Piece» ha ella uss scrit ina sort cuntinuaziun da quest hit.

Official Live